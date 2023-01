En el marco de los conflictos que vive Santa Cruz tras la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho, el cantante boliviano Leo Rosas lanzó su nuevo tema musical “Dictadura Caradura”, en el que exige al Gobierno respeto para el pueblo cruceño y muestra imágenes de la violencia y la represión policial registrada los últimos días en contra de la ciudadanía.

“No me vengas a decir que es en pos de la justicia cuando mandas a cobardes a querernos silenciar, ni con todos tus fusiles ni con todo tu rencor lograrás avasallarnos, somos pueblo vencedor. Hey, caradura, no me quieras imponer tu dictadura, hey, caradura, la verdad siempre será nuestra armadura”, indica la primera parte de la canción.

Asimismo, reprocha al Gobierno por “maltratar” a la población de base que se manifiesta en repudio al actuar del sistema de la justicia. Refiere que pronto los responsables pagarán por estas acciones y que ni con escopetas amedrentarán al “camba”.

“Ni un tilin ni un cocalero nos verán arrodillados, ni sus ministros cobardes nos podrán intimidar, ni tus jueces y fiscales ni tus pacos criminales ni tu justicia comprada nos podrán hacer callar”, agrega la canción e señala que la verdad siempre será la armadura de los bolivianos.

“No hubo golpe, hubo fraude, no lo vamos a olvidar, que les quede bien claringo, no nos vamos a dejar”, se oye de fondo.