El fin de semana pasado, Angus también anticipó que era “último finde con la pancita” y que eso le genera nostalgia.

“Último finde con esta pancita que me ha vuelto loca de amor. No me imaginé que se pueda sentir nostalgia, pero lo mejor está por venir, ya estamos cerquita de que esta revolución de amor esté en nuestros brazos y que pueda ser llenado de mimos de su papá, sus abuelos, sus tíos y todos los que te esperan mi príncipe Santi”, escribió.