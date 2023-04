La mejor manera de detectar una imagen creada por una inteligencia artificial sigue siendo abrir bien los ojos y prestar atención a los detalles. Por ejemplo, las IA siguen teniendo grandes dificultades para generar reflejos o sombras. El grano de la imagen suele ser muy peculiar y los fondos suelen estar muy borrosos y si hay textos, no significan nada.

“Hay que encontrar las incoherencias en los detalles. A menudo son fotos que, a primera vista, son muy realistas, pero cuando las miras más de cerca, suele haber problemas. Los textos son problemáticos, porque la IA no puede generarlos bien. Otra pista son las caras del fondo, que están bastante mal hechas. Son caras borrosas, no completamente formadas”, analiza Lise Kiennemann, periodista de la web Les Observateurs de France 24, que trabaja en estos temas.

Todas estas pistas sugieren que las imágenes fueron generadas por una IA, sobre todo porque Donald Trump aún no había sido detenido cuando se publicaron.

“Midjourney, están en la V5. La diferencia entre la V1 y la V5 en pocos meses es absolutamente asombrosa. Podemos pensar que en unos años quizás, pero yo creo más bien que en unos meses, no seremos capaces de notar la diferencia”, opina Guillaume Brossard, especialista en desinformación y fundador del sitio web Hoaxbuster.

“Podemos creer que las imágenes reales son en realidad IA y podemos creer que las imágenes de IA son reales, así que los límites son ya muy difusos y lo serán aún más en los próximos meses. Pero hay una cosa que las IA no saben hacer y que no están a punto de saber hacer, creo, y es reproducir una escena desde varios ángulos y eso es una muy buena pista”, afirma Guillaume Brossard.

La desinformación en una nueva era

Así que buscar imágenes de un suceso desde distintos ángulos es una buena forma de comprobar si una imagen es real. Herramientas como la aplicación Hugging Face también permiten determinar la probabilidad de que una imagen sea producto de una IA, pero su fiabilidad sigue siendo relativa y no parece que vaya a mejorar.

Frente a estas nuevas tecnologías que llevarán la desinformación a una nueva era, la mejor manera de protegerse es cuestionar constantemente las imágenes que se ven, sobre todo las que intentan tocar nuestras emociones tratando de escandalizarnos.

Según Guillaume Brossard, ésta es una de las principales fuentes de desinformación y “en cuanto una imagen genera una emoción, es imperativo preguntarse si no está potencialmente adulterada de alguna manera”.

Con la rápida mejora de la IA, no es seguro que sea suficiente para luchar contra la creciente influencia de las noticias falsas. “Hoy en día, la gente sólo cree lo que quiere creer. No les importa si lo que les mostramos es cierto o no y ese es el problema. Esto se parece un poco a lo que Trump teorizó sobre las verdades alternativas y la era de la posverdad. Estamos en medio de ella y tendremos que aprender a vivir con ella”, lamenta el fundador de Hoaxbuster.

Para contrarrestar esta amenaza, la educación mediática sigue siendo una palanca esencial. Algunos también pidieron una “pausa” en el desarrollo de la inteligencia artificial: personalidades como Elon Musk, jefe de Tesla, y Steve Wozniack, cofundador de Apple, han escrito una carta abierta en la que piden una moratoria de seis meses para la IA, que consideran un “desafío existencial” para la humanidad.

Una postura compartida por Guillaume Brossard: “Debería haber una moratoria, un poco como se hizo en su día con las armas nucleares. La humanidad debería tomarse un respiro y decidir añadir una especie de huella dactilar que certificara al 100% que un archivo es producto de la inteligencia artificial”.

Pero el experto admite que “teniendo en cuenta lo que está en juego hoy en día con la desinformación, no será algo fácil de hacer”.