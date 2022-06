Impuestos retrocede tras ola de críticas por amenazar a un tiktoker

No fue todo. El titular de Impuestos exigió una retractación pública y advirtió con acciones legales si no se cumplían sus requerimientos.

“Solicitó que en el día cese o retire dicha publicación difamatoria a la imagen de esta institución y se proceda a retractar públicamente de la misma, caso contrario se asumirán las acciones legales que correspondan. Así como las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público”, señala la nota enviada a Osorio con fecha de 23 de junio.

En otro video, Osorio respondió con más humor y se negó a retractarse.

En ese contexto, dijo que su humor “ no es el “de siempre”, sino es “transgresor”.

”Yo solo tengo una cuenta de TikTok. Lamento mucho, don Mario, no me puede retractar de un chiste, porque si no qué chiste, lamento que no le cause gracia, me duele mucho que le haya faltado sentido del humor. Debo decirle, don Mario, yo no vine a hacer la comedia de siempre, mi humor es transgresor”.