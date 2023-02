Los conocidos incas del Gran Poder confirmaron este viernes que no participarán en la entrada del Carnaval de Oruro, debido a los “amedrentamientos sufridos” en estos días.

“Yo estoy un poco dolido, estoy afectado, con problemas de salud, pero estoy fuerte. Yo sé que por algo pasan las cosas. Yo se que tal vez no voy a entrar porque ya no voy a entrar en el Carnaval de Oruro, es de hecho, porque las fraternidades folklóricas no nos llamaron, no porque no quieran. He recibido bastantes mensajes de todas las fraternidades dándonos apoyo, pero, lamentablemente, no nos llamaron porque no quieren sufrir amedrentamiento”, manifestó Franco De la Cuenca, uno de los incas.

Dijo que su compañero Alejandro Ledezma tuvo que ir al psicólogo a raíz de toda esta situación que se está viviendo. Señaló que en algunos medios de comunicación y en redes sociales se difundieron mentiras sobre su intención de participar en la entrada de Oruro.