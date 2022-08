John Arandia deja las pantallas y la radio de forma momentánea por una operación

Con un tono de melancolía, el periodista John Arandia se despidió de las pantallas de televisión y las ondas de radio, aunque de forma momentánea, para someterse a una intervención quirúrgica.

“Me retiro unos días, el tema es simplemente de salud, pero los dejo con el mejor, Ángel Careaga estará desde el lunes en AM (Antes del mediodía). No sé qué harás, te mando un abrazo y buena suerte”, anunció Arandia en el programa que conduce en radio Fides.

Horas más tarde, en una entrevista en el programa Radio en vivo que conduce Andrés Rojas reveló que se trata de una operación en la mandíbula.

“Yo he debido ser tiburón en mi anterior vida y me he debido comer toda una embarcación pirata con niños incluidos y la estoy pagando en ésta”, matizó.

Luego precisó que la intervención quirúrgica es por “un hueso” y dijo que se trata de “nada tremendamente delicado que no se pueda solucionar”.

El comunicador, que también presenta noticias y es jefe de esa área en el canal F10 de El Alto, será intervenido en las próximas horas y espera que su reposo demoré hasta dos semanas, pero avizora un largo tratamiento.

“Va a ser un poco largo el tratamiento, pero hay que someterse a él, no hay otra, hay que dar el paso”, señaló