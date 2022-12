Fancy es el nombre musical del artista Manfred Alois Segieth, quien nació en Múnich, 7 de julio de 1946, es un cantante y compositor alemán popular, sobre todo a mediados y finales de la década de 1980. Su primer sencillo, llamado Slice Me Nice, salió en 1984 siendo un éxito en varios países alrededor el mundo.

Fue reconocido por sus éxitos como Bolero (Hold Me In Your Arms Again), Lady Of Ice, Chinese Eyes o Flames Of Love.

La boda también será amenizada por Los Ronischh, Sabor Sabor, David Castro, Ronald Eddynson “Renacer” (Perú), la orquesta Abanda Sombra, Bola 8, Doble Vía, el grupo Semilla, además de la banda Poopó de Oruro.