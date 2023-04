La actriz Millie Bobby Brown anunció, a través de su cuenta oficial de Instagram, su compromiso con su novio Jake Bongiovi, hijo del conocido cantante Jon Bon Jovi.

Con una foto en blanco y negro, mostrando un gran anillo en su dedo anular y con una frase de Lover que dejaba poco lugar a dudas sobre el compromiso: “I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all ” (“Te he amado tres veranos; ahora, cariño, los quiero todos”), una conocida canción de Taylor Swift, la joven de 19 años anunciado la noticia.

La pareja oficializó su relación en marzo de 2022 y desde entonces se los puede ver juntos tanto en las redes sociales como en eventos o premiers de películas de Brown.