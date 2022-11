La monja que ganó “La Voz” en Italia cuelga los hábitos

Tras 15 años de vida religiosa, explicó que “esta exposición mediática, con el tiempo, fue el motor de muchos interrogantes” y que todo se precipitó con la pandemia, cuando todo se detuvo y pudo reflexionar sobre si era feliz.

Explicó que tuvo que ser ayudada por una psicóloga porque no conseguía salir “de la oscuridad”. “No entendía quién era. Yo nunca he renegado de Dios, pero no me encontraba dentro de mi hábito”, agregó.

Sobre si encontrará el amor, la exreligiosa afirmó que “cree en el amor, pero no es algo que considera ahora”. “No es mi prioridad en este momento. Tienes que cuidarte, amarte, antes de poder amar a los demás”, dijo.

Nacida en 1988 en Vittoria, en Sicilia (sur), entró en el convento a los 19 años. Tras ser descubierta por “La Voz Italia” en un concurso de canto religioso la llamaron para participar en el programa televisivo.

Su audición para “La Voz” con ‘’No One’’ de Alicia Keys superó los 90 millones de visitas en YouTube en una semana y durante el programa recibió elogios de una de los jueces, Raffaella Carrà, quien aseguró que Sor Cristina “había nacido para estar en el escenario”.