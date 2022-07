La nueva princesa de Disney se carga con artes marciales

Disney quiere demostrar que las películas de princesas no han pasado de moda, al menos si son como la protagonista de The Princess, un combinado de fantasía, acción y artes marciales sobre una mujer dispuesta a enfrentarse con cualquiera que se le ponga al frente.

En The Princess, Joey King da vida a una joven que se niega a casarse con el hombre cruel y sociópata con el que ella está prometida, una rebeldía por la que el rey decide encerrarla en lo más alto del castillo al estilo Rapunzel.

Sin embargo, el segundo giro de la trama llega cuando el pretendiente, despechado y furioso por el rechazo de la princesa, inicia una ofensiva para hacerse con el trono de su padre, algo que sólo la protagonista puede evitar, aunque tenga que pelear con toda la corte.

“Cuando leí el guion supe que era diferente de todo lo que había leído”, comenta King sobre su personaje.

Y es que, tras años criticando el modelo estático de cuento en el que una mujer espera a su hombre para ser rescatada, Disney movió las fichas al ofrecer una película que no sólo apuesta por lo contrario, sino que lo endulza con golpes de acción y un baño de sangre que muy pocos asociarán a su título.

Lo curioso es que en su hora y media de metraje nunca se llega a escuchar el nombre de esta princesa tan particular, un detalle que la actriz encargada de darle vida dice “que no necesita”.

“Ella es la princesa y te lo hará saber”, bromea King.

El director del filme, Le-Van Kiet, explica más sobre esta decisión.

“Cuando terminamos de escribir la película, tratamos de encontrar un nombre, pero nos dimos cuenta de que habíamos invertido tanto en crear el aura tan particular que tiene, que nos dimos cuenta de que ningún nombre le haría justicia”, defiende Kiet, conocido por rodar Furie (2019), la cinta más taquillera de la historia de Vietnam.

El cineasta insiste en que se inspiró en otras historias recientes como Brave y Tangled, que ya cambiaban los fundamentos de las historias de princesas, pero “quería hacer algo completamente diferente”.

Por eso, The Princess destaca por tomas largas, peleas coreografiadas, y luchas imposibles con armas de todo tipo, desde horquillas y perlas a verduras que demuestran ser más violentas de lo que uno podría pensar si caen en las manos de una persona dispuesta a ello.

“Hay un punto de absurdo y un punto de exageración -defiende el director-. (...) Tiene el humor necesario para que no te la tomes muy en serio pero al mismo tiempo empatices con el personaje y pases un buen rato”.

David Ehrlich escribió en una reseña: “Las escenas de lucha, estridentes, frenéticas y coreografiadas con suficiente arte e intención para hacerte sentir la frustración de Kiet por no poder hacer más con ellas, son demasiado lentas y repetitivas para que La princesa se salga con la suya teniendo tan poco, pero son lo suficientemente cinéticos como para evidenciar la participación del autor intelectual de John Wick, Derek Kolstad, en el proyecto. Y cuando fracasan, no es por falta de intentos. Joey King no está del todo a la altura de Keanu Reeves, pero lo da todo; cada swing se siente telegrafiado con mucha anticipación, pero no querrás estar en el extremo receptor de ellos”.