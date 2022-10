“La reina del sur” vuelve esta noche y Kate Del Castillo anuncia que toca “temas muy escabrosos”

Desde que se puso en la piel de Teresa Mendoza por primera vez en 2011, la mexicana no ha dejado de sentir fascinación por el personaje que Arturo Pérez-Reverte ideó para su novela homónima, publicada en 2002, y que con su salto a la televisión sumó seguidores en todo el mundo.

Los círculos criminales en los que se mueve la protagonista pasarán del mundo de la droga al tráfico de personas y otros asuntos “escabrosos” que, sin embargo, Del Castillo no cree que resulten ajenos a muchos de los espectadores.

“Desgraciadamente creo que todos los latinoamericanos tenemos un máster en eso”, añade.

Con más de dos millones de espectadores semanales en EE.UU. a través del canal Telemundo, y otros tantos que siguen cada episodio en Latinoamérica gracias a Netflix, “La Reina del Sur” se ha convertido en una ficción referente para el público hispano.

El año pasado los paceños y pobladores de Uyuni fueron testigos del rodaje de los episodios, que además contaron con la presencia de talentos nacionales como Cristian Mercado, Carla Ortiz y Erika Andia.

“Yo tampoco me canso, no puedo. Me divierto mucho con el personaje, es exquisito para cualquier actriz. Tan tridimensional, tan real que por eso la quieren tanto”, opina.

El estreno esta noche será en el canal Telemundo, a las 21:00. Una vez que termine sus ciclo allí, la temporada formará parte del catálogo del servicio de Netflix, aunque aún no hay una fecha anunciada.