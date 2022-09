Las diez canciones de Rosalía que han marcado su ascenso al Olimpo

2.-”Catalina” es el primer sencillo del primer disco de Rosalía, “Los ángeles” (2017), el álbum más flamenco de la artista, que se enamoró de este arte ancestral en las calles de su Sant Esteve Sesrovires natal.

Rosalía no mamó el flamenco en casa, pero lo convirtió en el centro de su formación musical y en el protagonista de un primer disco que, como no podía ser de otra manera, no es de flamenco puro, sino una reinterpretación de cantes antiguos.