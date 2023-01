Nueve bolivianas fueron seleccionadas de diferentes universidades, como ser la Universidad Católica Boliviana, Universidad del Valle, Universidad Salesiana y Universidad Privada Boliviana, para participar en la Convención Interuniversitaria de Negocio, organizada por Harvard Undergraduate Women in Business, el importante evento que este año recibió a más de 500 mujeres jóvenes de diferentes universidades del mundo.

Este gran evento contó con destacadas y reconocidas empresarias, entre ellas Dara Treseder, CMO Autodesk, Maile Carpenter, directora editorial Warner Bross, Muneera Carr, directora de Contabilidad en Wells Fargo, y Dylan Lauren, fundadora de Candy Bar, cuyos representantes realizaron ponencias magistrales llenas de conocimiento para las asistentes.

Asimismo, la delegación boliviana tuvo la oportunidad de ser recibida por Harvard Business School, YALE School of Management, MIT Sloan School of Management y Boston University Questrom School of Business, donde tuvieron la oportunidad de interactuar con estudiantes latinos quienes contaron su experiencia.

También hicieron un recorrido por el campus universitario y participaron en sesiones informativas para formar parte de estas universidades.

Tuvieron la oportunidad de conocer a bolivianos que se encuentran estudiando en estas universidades, como el tarijeño Mateo Prudencio Csapek, quien estudia en la Escuela de Negocios en la Universidad de YALE, y el paceño Maiky Iberkleid, quien está estudiando en la Escuela de Negocios en la Universidad de Harvard.

“El programa selecciona a las mejores estudiantes de grado universitario para vivir una experiencia que les permita impulsarse en su desarrollo profesional y puedan aspirar a realizar un posgrado en una de las mejores universidades del mundo. Deseamos que más bolivianas tengan la oportunidad de vivir esta experiencia y generen crecimiento personal y profesional, adquieran una visión global”, dijo Andrea Henao, embajadora de Harvard Undergraduate Women in Business.

Las impresiones

“Al visitar universidades tan prestigiosas y como Harvard y MIT me hizo reflexionar y salir de la zona de confort en los ámbitos personales, profesionales y sobre todo académicos, ya que impulsa a ser más productivos y competentes para en algún momento llegar a estudiar en esas casas superiores de estudio y estar más preparados para ser agentes de cambio en la sociedad”, afirmó Jhoselin Quispe, estudiante de la Universidad Salesiana Boliviana.

“La experiencia fue muy fructífera, pude conocer universidades que siempre había soñado, hablar con personas que estudian ahí y saber mucha información de primera mano, además de abrir mi networking, tanto con chicas de Bolivia como de personas de alrededor del mundo. Dentro del evento principal pude escuchar a mujeres que están revolucionando el mundo con sus ideas y su liderazgo e incluso pude hablar con ellas”, contó Fabiana Pereira, estudiante de la Universidad Privada Boliviana.

El programa Women in Business Bolivia selecciona a las mejores bolivianas para conformar cada año una delegación boliviana que viva una experiencia transformadora internacional, en la que visitan las mejores universidades del mundo y representan al país en eventos internacionales.

Este programa tiene la finalidad de incentivar el crecimiento profesional y el impulso de emprendimientos líderes por parte de jóvenes mujeres.

Este año se encuentran abiertas las postulaciones al programa en www.wibbolivia.com.

Las bolivianas delegadas fueron: Alexandra Paola Zeballos Cordero (Universidad Católica Boliviana), Valeria Janin Sanabria Veliz (Universidad Católica Boliviana), Adriana Fabiola Luna Luna (Escuela Militar de Ingeniería), Fabiana Carolina Pereira Castro (Universidad Privada Boliviana), Natalia Cristina Machicado Salas (Universidad Católica Boliviana), Jhoselin Quispe Mamani (Universidad Salesiana de Bolivia), Brenda Jahnsen Gott (Universidad Privada del Valle) y Andrea Raiza Henao (Embajadora del Harvard Undergraduate Women in Business).