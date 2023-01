Actualmente el campo de la estética está creciendo a nivel global, por lo que miles de personas solicitan inyecciones de relleno (que aumentan el volumen) buscando una salida rápida y al menor costo posible para mejorar su aspecto físico. Las áreas de mayor demanda son glúteos, caderas, senos y cara.

Internacionalmente existen limitadas sustancias aprobadas por las autoridades sanitarias para ese fin. Ellas presentan las siguientes características: aplicación por profesionales de la salud con especialidad en el campo de la estética; tienen un precio acorde a la calidad que ofrecen, por lo que se aplican en pequeñas cantidades, alrededor de dos mililitros y son temporales, indicando que se reabsorben con el tiempo.

Estas inyecciones de relleno se han realizado en 4.396.888 pacientes en el año 2020, documentado por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps por sus siglas en inglés).

Sin embargo, existen otras sustancias, agrupadas dentro del término “biopolímeros” que con frecuencia son aplicadas por personas fuera del área de la salud, en peluquerías o spas, o incluso médicos que ofrecen inyectables a precios bajos, sustancias que son permanentes e incompatibles con el cuerpo, generando la Enfermedad por Biopolímeros o Alogenosis Yatrogénica.

Al solicitar estos procedimientos es crucial elegir a un médico de confianza, ya que desde hace muchos años, personas inescrupulosas ofrecen procedimientos estéticos con sustancias no aprobadas para este fin, que causan daños irreversibles a la salud física y mental. En nuestra práctica conocimos pacientes con inyecciones de sustancias como silicona líquida (el pegamento), aceite vegetal (de cocinar), peptonas (gel de laboratorio para cultivo de bacterias), vitamina C (nombre falso, ya que existe, pero no como relleno), entre otras, que generan una serie de efectos adversos, muchas veces irreversibles.

Para profundizar el tema entrevistamos a Santiago Ruiz, cirujano plástico de la Universidad Javeriana de Bogotá, experto en esta enfermedad desde el año 2000. Cuenta que la razón por la cual los pacientes incurren en esta mala práctica es el bajo costo. “Les cobran tan bajo como 100 mil pesos colombianos (aproximadamente 20 dólares) porque los productos no cuestan nada. Se hacen sin anestesia, sin clínica, sin exámenes y las pacientes piensan que es algo muy sencillo, como hacerse una mascarilla para mejorar la calidad de la piel”, dijo.

Como estas sustancias no son estériles, tienen un alto riesgo de producir infecciones graves que destruyen la piel y tejidos internos. De no ser tratadas, pueden avanzar a sepsis, e incluso terminar en amputación y en el peor de los casos, muerte.

A largo plazo estas sustancias generan una reacción inflamatoria continua formando unas bolitas duras dentro de los tejidos. En algunos casos miden hasta dos centímetros y su dureza es similar a la de una bola de goma. Éstas ejercen presión en la piel y huesos al sentarse y al apoyarse, produciendo dolor.

Además, la sustancia puede migrar a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, aunque haya sido inyectada en glúteos puede llegar a la espalda, muslos y piernas finalmente causando várices. Con el tiempo y la inflamación que produce, la piel cambia de color, se torna seca y morada, y causa una deformidad permanente que puede llegar a ser desfigurante. En casos avanzados afecta al sistema de defensa generando dolores articulares y enfermedades autoinmunes.

Esta situación es muy difícil de afrontar para el paciente, ya que afecta su calidad de vida, al no poder sentarse sin dolor, al evitar mostrar su piel seca y moreteada y, finalmente, al sentir angustia y culpa por haberse ocasionado un daño irreversible. También es un momento difícil para el médico tratante, pues claro, la persona que los inyectó habrá desaparecido al momento de afrontar las complicaciones. El paciente quedará en manos de un cirujano plástico que busca ofrecerle algo de mejoría, con muy pocas opciones de tratamiento disponibles.

Éste es un tema frecuente en las conferencias de nuestra especialidad, en búsqueda de un tratamiento que pueda revertir el daño ocasionado.

Sin embargo, hasta el momento no existe una cura, tan sólo procedimientos para retirar la mayor cantidad de producto y reconstruir las áreas lesionadas. Aunque algunos países ya tienen campañas para concientizar a los pacientes sobre el tema, estos casos continúan sucediendo.

Según el doctor Ruiz, “el problema es que ahora ya no les dicen qué es, sino que venden el procedimiento como si fueran productos para hidratar o mejorar la calidad de la piel o las estrías. Los venden como vitamina C, colágeno, ácido hialurónico, les dan muchos nombres para camuflar lo que realmente es”.

Como profesionales médicos, escribimos este artículo para alertar a la comunidad sobre el daño irreversible para la salud -tanto física como mental- y la calidad de vida que tienen estos inyectables ilícitos.

Recomendamos que, al momento de elegir los procedimientos estéticos, el cliente se asegure de conocer a cabalidad el producto. Que verifique que el medicamento esté aprobado por la entidad sanitaria responsable en su país y que sea aplicado por un profesional de la salud acreditado para hacerlo.

Finalmente, a fin de brindar la mayor información sobre inyectables, a continuación, nombramos los únicos rellenos aprobados por la FDA como inyectables con fines de aumento de volumen estético: ácido hialurónico, hidroxiapatita de calcio, ácido poli-L-láctico. Resaltamos que algunos países, como Perú, Venezuela y Estados Unidos han declarado como procedimiento ilegal la inyección de estas sustancias permanentes.