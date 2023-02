El youtuber mexicano Luisito Comunica, manifestó su interés de participar en la entrada de peregrinación del Carnaval de Oruro, como bailarín en alguna fraternidad. El influencer llegó la mañana de hoy para dar a conocer la festividad en sus redes sociales.

“Claro que sí (me animo a participar de la entrada), obviamente. Que me pongan algún traje típico y me enseñen los pasos prohibidos”, aseguró a Red Uno el influencer mexicano.