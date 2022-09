Mayté Flores denuncia robo de imágenes en las que aparece desnuda y que eran parte de la película que produce

“No voy a esperar nada, no me vengan a decir que esté tranquila, y antes que salga la película me salen con esta m... me hacen quedar mal a mí”, agregó.

Ante el hecho, el mánager de la artista arremetió contra el representante de Zapata Films, al indicar que las imágenes de la película estaban “en su poder” y que no se puede “limpiar las manos” al sumarse a la denuncia.

“No se puede usted limpiar las manos trayendo abogados porque usted es el responsable de este proyecto. Usted tenía todas las imágenes en su poder y ha permitido que todo esto se filtre. Yo no sé si es cosa suya con los demás, y es fácil decir ‘me uno a la denuncia’”, aseveró el mánager de Mayté Flores en el mismo video.