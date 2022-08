Michelle Rodríguez: La conexión con la tierra es todo, sería un sueño vivir cerca del Titicaca

Luego de visitar el Complejo Arqueológico de Tiwanaku, en La Paz, la actriz estadounidense Michelle Rodríguez manifestó que la conexión con la tierra es todo para ella y que sería “un sueño vivir cerca del lago Titicaca”.

“Para mí, la conexión con la tierra es todo, desde niña a mí nunca me gustó la ciudad. Sería un sueño vivir (en el Lago Titicaca) está tan lejos de todo, que tendría que ser una casa de retiro. Siempre busco un lugar para conectarme con la tierra, si no, me agoto”, respondió la actriz ante la consulta sobre si le gustaría vivir en el lago binacional.

La actriz estadounidense llegó la anterior semana a Bolivia y el viernes pasado visitó el Complejo Arqueológico de Tiwanaku, en La Paz, donde compartió con los pobladores del lugar.

La intérprete de Letty Ortiz en la saga de “Rápidos y furiosos” llegó al país para atender una invitación en la ciudad de Santa Cruz, donde ayer fue parte de un conversatorio sobre espiritualidad.