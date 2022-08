Muere a los 54 años el actor peruano Diego Bertie

Carlos Sánchez de la Puente, mánager de Bertie, se pronunció sobre el accidente y, además de confirmar el deceso, expresó su malestar por la tragedia.

“Diego es un ángel viviendo entre nosotros, es el tipo más noble con el que me ha tocado trabajar (...). Con él nos une una amistad, programamos su regreso a la música, y fue increíblemente bueno, la gente lo esperaba, lo abraza, lo besa. Estoy en shock, yo no he hablado con nadie de la familia aún, cuando tengamos más información podremos hablar con más detalles”, sostuvo.

Diego Bertie era uno de los actores más famosos del medio peruano. Además de su faceta como actor era cantante y se hizo conocido en el medio nacional por su aparición en películas como “Los Andes no creen en Dios” y “El atraco”, además de la teleserie “Al fondo hay sitio”.