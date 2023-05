El mexicano Christian Nodal sorprendió a sus fans con su nuevo estreno titulado Cazzualidades, en cuyo videoclip también participa su actual pareja y futura madre de su primer hijo, la trapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

La canción que hace referencia al amor de la pareja reunió más de 1,6 millones de reproducciones en YouTube a menos de 24 horas de su estreno.

“Puede que no sea Romero, pero a mi Julieta quiero, desde esa noche yo siempre la encuentro en mis sueños, lo triste es cuando despierto y solo está en mi pensamiento. No, no miento cuando digo que contigo lo vivido ha sido como un paraíso hecho en piel”, dice una parte de la letra del nuevo estreno.