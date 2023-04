El nacimiento del bebé Alexander puso en alerta a los médicos que asistieron el parto. Necesitaba con urgencia una intervención quirúrgica porque nació con una malformación anorrectal. Tras su internación, su madre lo abandonó en el pediátrico Manuel Ascencio Villarroel, de Cochabamba.

Las salas de internación de los hospitales de tercer nivel de Cochabamba son testigos mudos de varias historias de pacientes enfermos, olvidados o abandonados por sus familiares por considerarlos “una carga”.

Algunos enfermos encuentran en el hospital un segundo hogar y en los médicos y enfermeras una familia que les brinda la atención y afecto que les falta.

Página Siete rescata algunas historias de pacientes olvidados o abandonados en hospitales. Son principalmente adultos mayores, recién nacidos y menores de edad que permanecieron semanas, meses y años internados en los hospitales Viedma y el pediátrico del Valle.

El bebé Alexander

El caso del bebé Alexander sucedió en 2020. Tras su nacimiento en el hospital de Villa Tunari, en el Chapare, los médicos que asistieron el parto se dieron cuenta que nació con una malformación anorrectal, por lo que fue transferido al Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel de Cochabamba.

El neonato tenía ano imperforado, lo que quiere decir que su conducto estaba totalmente bloqueado por una capa de tejido. Necesitaba con urgencia una intervención quirúrgica.

Su transferencia despertó la atención de los médicos de ese hospital no sólo por su malformación sino también por la advertencia de su madre: abandonar a su bebé si es que lo internaban. Y cumplió su amenaza.

“Es una malformación en la que el ano no se forma, no tienen cómo evacuar sus heces fecales. Le dijimos a la madre que tenía que internarse (su bebé recién nacido), pero nos dijo que si lo internábamos ella no se iba a hacer cargo de él y que nunca la íbamos a ver. Nosotros, obviamente, por medio de la Defensoría, internamos al paciente porque la solución era quirúrgica. Sí o sí necesitaba más de una operación. La mamá cumplió lo que dijo, no se la volvió a ver. El bebé se quedó internado por mucho tiempo”, recordó el pediatra Carlos N., quien por entonces realizaba su especialidad en el Hospital del Niño.

Alexander se quedó internado un año en el hospital, pero durante ese tiempo una cirujana pediatra se encariñó con él por lo que comenzó el papeleo para su adopción. Tras recibir el alta, el bebé salió de ese nosocomio en los brazos de su nueva madre.

Los olvidados

La prolongada estadía de Wálter Monje, quien en ese entonces tenía 58 años, estuvo marcada por el abandono de sus familiares y las múltiples dolencias que padecía. Estaba mal de los riñones, padecía diabetes y había perdido la vista.

“Me conmovió el caso de don Wálter. Vivió más de un año en el hospital (Viedma). No tenía familiar que lo recoja. Era un enfermo renal, se dializaba. Estar en el hospital es un riesgo por las infecciones. Entonces, él se infectaba y tenía que quedarse”, recordó la directora del Hospital Viedma, Adela Amaya.

Don Wálter permaneció internado un año y medio, de 2018 a 2019. Durante ese tiempo ningún familiar fue a visitarlo. Sufría de depresión y en varias oportunidades las enfermeras lo encontraban llorando al recordar a sus hijos. Evitaba hablar de ellos por temor a que los obliguen a hacerse cargo de él y que luego lo vuelvan a abandonar.

También era un paciente frecuente y conocido en la Unidad de Hemodiálisis del Viedma. Recibía la constante ayuda de los médicos, enfermeras y otros pacientes del establecimiento.

“Este paciente no veía y dependía de una silla de ruedas. Estaba totalmente abandonado. Ninguno de sus hijos quería hacerse cargo de él. Lo traían temprano para la diálisis y hasta la media noche nadie lo recogía. Lo teníamos que llevar a un albergue. Siempre tenía hambre, le dábamos pan y algo de comida. Lloraba mucho. A media diálisis se ponía a llorar. Daba mucha pena”, contó la enfermera Carmen N., quien trabaja en la Unidad de Hemodiálisis.

Un nefrólogo de esa unidad, que conocía a detalle el caso y situación de don Wálter, no pudo contener las lágrimas al imaginar que existan hijos que abandonan a sus padres por considerarlos “una carga”.

“Con nosotros trabaja un nefrólogo de la tercera edad. Él al ver el abandono de don Wálter se puso a llorar y se cuestionó: ‘¿Para eso criamos a nuestros hijos? ¿Les damos lo mejor de nosotros y así nos abandonan?’”, recordó Carmen.

En silla de ruedas

En 2017 don Corcino Laura encontró una familia dentro de la Unidad de Hemodiálisis del nosocomio cochabambino. Por semana debía dializarse tres veces y cada sesión demora unas cuatro horas, en promedio.

Antes de enfermar sufrió un accidente de tránsito en la provincia de Independencia, que afectó la movilidad de sus pies, por lo que dependía de una silla de ruedas.

Tras enterarse de su condición su esposa lo abandonó. Luego enfermó de los riñones y por siete años consecutivos tuvo que dializarse. Durante ese tiempo vivió en un cuarto en alquiler y trabaja de artesano fabricando llaveros. Hace dos meses, tras una severa infección, don Corsino falleció en el olvido.

Otro caso es el de don Evaristo, quien desde hace cinco años (2019) asiste sin falta a sus sesiones de hemodiálisis. Conducía un tractocamión de viajes internacionales, pero debido a que permanecía largas horas tras el volante descuidó su salud. Tras una recaída le diagnosticaron que tenía diabetes.

Pese a su delicado estado de salud seguía trabajando con su tráiler, pero su diabetes avanzó y tuvieron que amputarle su pie derecho por encima de su rodilla, por lo que se vio obligado a usar muletas. Jamás se casó ni tuvo hijos, pero encontró una familia en los médicos y enfermeras por la calidez con que le atendían y las comodidades que recibía cuando estaba internado.

“Don Evaristo está en total abandono. No tiene a nadie. No hay quien lo asee ni quién lo alimente. Vive de su renta porque tiene más de 60 años. Nos decía que le gusta internarse en el hospital porque era el único lugar donde estaba bien alimentado, limpio y con cama caliente. A pesar de todo lo que vive, cada vez que le toca su sesión, entra y saluda en voz alta: ‘¡Llegó don Evo Morales!’. Nos hacía reír a todos. Siempre actuaba de manera positiva pese a todo lo que le pasó”, relató Carmen.

Las cifras

La directora del Viedma afirmó que en marzo cuatro pacientes fueron “olvidados” por sus familiares. Por lo general son personas en situación de calle, ancianos o enfermos crónicos.

“Este último mes he tenido cuatro pacientes. Muchos de ellos son de la calle o indigentes, también hay de la tercera edad y los familiares se olvidan de ellos o ven al hospital como un asilo. Los dejan y desaparecen por meses. Cuando son adultos mayores se los puede llevar a un centro de acogida, pero cuando tienen menos de 60 años es un conflicto porque no sabemos qué hacer con ellos”, lamentó Amaya, quien dirige el establecimiento médico cochabambino.