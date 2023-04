El exjugador del Barcelona expresó esa declaración durante una entrevista con el periodista Gerard Romero para su canal de YouTube hace unos días.

“Yo con el tema que he pasado esto, año pasado, mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades ¡miles! No me importa nada de verdad es cero, porque no los conozco de nada, son gente que están ahí, no tienen vida, qué importancia les tienes que dar, es que cero. No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots y, mentalmente, esto es muy sano porque si le das importancia a cada comentario o que si pasa un roce con alguien y de repente te empiezan a criticar, si das importancia a esto, estás muerto”, expresó Piqué.