“Ostalgie”, la nostalgia por la Alemania del Este que no cesa

La peluquería no tiene clientes, pero aún así mantiene su ambiente característico. Casi puede uno imaginar las conversaciones que se produjeron ahí, entre secadoras de pelo y revistas “Frisur und Kosmetik”. Lo mismo sucede con otros espacios que rodean este comercio: la farmacia, la tienda de comestibles e incluso la escuela, en la que diferentes maletines de cuero cuelgan en los pupitres.

Este es “El mundo de la RDA (República Democrática Alemana)’’, un museo en Dresden, que recopila decenas de artículos característicos del lado oriental de Alemania, que existió entre 1949 y 1990. Un mundo que llegó a su abrupto final después de la caída del Muro de Berlín y la reunificación alemana, pero que no ha sido del todo olvidado por sus residentes.

Una de ellas es Petra, de 59 años, que visitó el museo este julio por tercera vez. En esta ocasión lo hizo acompañada de su novio, a quien le contó durante el recorrido detalles que recuerda sobre su infancia. Nacida en Leipzig, esta mujer creció con muchos de los artículos que vio allí expuestos, por lo que no pudo evitar identificarse con esta cápsula del tiempo de la historia alemana.

“Muchas de las cosas que vi allí las tenía en casa. Los juguetes y los muebles, por ejemplo. En la cocina me sentí muy bien y me saqué una foto. De verdad había muchas cosas que me traían recuerdos, como el aula del colegio. Es realmente estupendo”, expresó.

Petra se considera a sí misma como una persona con Ostalgie, un término popular utilizado para describir a las personas que sienten cierta nostalgia por la Alemania del Este. De hecho, admitió tener aún varios objetos de la época, que le recuerdan a su pasado. “No todo en la RDA era malo, fue un buen momento. No tenías que preocuparte por los cupos en guarderías y colegios y, en general, no tenías ese temor de no poder pagar el alquiler o la luz. Entonces había muchas seguridades que en este momento no hay”, opinó.

La nostalgia como negocio

En concreto, el término “Ostalgie” es una combinación de las palabras “este” y “nostalgia” en alemán y, por definición, significa “añoranza del este”. En términos de coleccionismo se trata más bien de “la añoranza de ciertos objetos de la RDA”, según explica la página web Markt.de, donde muchos de ellos son vendidos y comprados.

Monedas, cubiertos, libros y adornos son algunos de los artículos que son ofrecidos actualmente tanto a personas que buscan recordar el pasado como a coleccionistas interesados en la historia. La mayoría de ellos forman parte de colecciones privadas que personas guardaron de esa época, pero hay otras que Markt.de y otras tiendas ofrecen como nuevas ediciones.

Tal es el caso de productos alimenticios, como los populares Rotkäppchensekt (vino espumoso) y Spreewaldgurken (pepinillos), al igual que libros, juguetes o artículos de droguería. También existen vehículos Trabant o Wartburg restaurados que aparecen una y otra vez entre los anuncios de autos.

“Ostalgie no es un término oficial o científico, es más bien un término de atribución acuñado en los medios de comunicación y en el discurso público para describir ciertos fenómenos y actitudes”, indicó Anna Lux, que trabaja en el departamento de Historia de la Universidad de Friburgo.

De acuerdo a la experta, dicha tendencia se retotrae a la década del 90 en la que alemanes orientales celebraban las fiestas de Ostalgie y se vestían al estilo característico de la RDA. Entonces, algunos grupos de rock orientales volvieron a recorrer el país y hubo los llamados días de la Alemania del Este, en los que se podía comprar objetos cotidianos de la RDA, como cortadores de huevos y de pan, gorros de baño, entre otros. También volvían a producirse productos de consumo como los cigarrillos Karo, pepinillos Spreewald, el detergente Spee y la crema de chocolate Nudossi.

“Durante mucho tiempo, la Ostalgie fue vista negativamente y se interpretó como un giro hacia la sociedad de la RDA en su conjunto. Sin embargo, hubo y siguen habiendo voces que piden serenidad al tratar estos fenómenos. Ellos lo interpretaron como una reapropiación -también irónica- del propio pasado y del recuerdo de sus orígenes en la RDA. Debe entenderse también como una reacción a una devaluación colectiva de las biografías de la RDA. Casi nadie quería que la RDA volviera como un sistema político, pero la gente tampoco quería que se devaluara el recuerdo de esa época”, agregó.

La sociedad de la RDA en los años 80 puede describirse, en términos generales, como clase obrera y, en gran parte, atea, relativamente homogénea desde el punto de vista étnico (a diferencia de la RFA, dominada por los inmigrantes). En sí, una sociedad en la que las diferencias sociales e individuales tendían a nivelarse.

Sobre la relación con el sistema político, Lux la describe como una “distancia parcial”, en la que las personas hablaban al respecto de forma diferente en público que en privado.

De esta forma, la transformación en los años 90 supuso un choque económico y social para la población de la RDA. Había desclasificación colectiva, devaluación social y despojo cultural, lo que produjo a menudo sentimientos de desventaja frente a Occidente y escepticismo hacia el sistema, indicó la historiadora. “La Ostalgie puede entenderse, en mi opinión, como una forma de reconciliarse con los orígenes y la impronta, así como con las experiencias posteriores a 1989 y en la sociedad de la reunificación. Es interesante que las formas de referencia a los orígenes de Alemania del Este vuelvan a ser populares entre las generaciones más jóvenes, los llamados niños de la pos-reunificación”, reflexionó.