Por qué influencers españoles causaron indignación en el público mexicano

View this post on Instagram

View this post on Instagram

“A mí personalmente México me pilla lejos, sí está lejos, esto no creo que sea ninguna mentira para nadie”, señaló.

“Sentí cul*** con lo que dijeron Rubius y Auron, y en parte Komanche y Juan tienen razón, porque vengan una vez a México no pasa nada”; “Puedo ser muy fan de ellos pero hacer comentarios así acerca de México está muy fuera de lugar, se deben a LATAM y no aprecian eso”; “Por más que me guste Rubius y Auron, qué feo se escuchó cómo hablaron de México, ni soy de México y sí dolió. Si no quieren venir a LATAM bien pero por qué hablar así we”, comentaron internautas.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“Correcto, a mí me dio Covid en los ESLAND, la primera edición que eran en Barcelona. Yo tenía intención de ir, bueno, no los teníamos pero al final dije venga, va, voy a hacer el esfuerzo pero me dio Covid y no pude acudir”, aclaró.

Es por esa razón que durante el en vivo dijo “nada más de pensar en ir me da Covid”, refiriéndose a la anterior experiencia, más no que viajar a México le causaría esa enfermedad.

“He visto muchos comentarios que decían: ‘Es que Auron piensa en venir a México y le da Covid’. No, no, estoy hablando de la primera edición de los ESLAND, que era tal presión la que yo tenía de ir que me dio Covid, en los ESLAND 1 en Barcelona amigos, nada que ver con México”, puntualizó.

Finalmente, el influencer sugirió que las personas que se habían enojado por estas palabras debería dejar de ver tiktoks y ponerse a trabajar, además, argumentó que no era nada personal porque la gente que lo conoce sabe que le da pereza ir hasta por el pan.