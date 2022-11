“Puedo pensar diferente, pero no por eso perder mi trabajo”: Red Uno despide a “La Piña” tras criticar a grupos del paro

La Red Uno de Bolivia despidió a la presentadora Claudia Peña, quien ya no es parte del programa “Bigote”. Hace dos semanas cuestionó a grupos que cumplían el paro cívico. En un video, “La Piña” confirmó su desvinculación y afirmó que no por pensar diferente pueden quitarle su trabajo.

“Sostengo totalmente lo que dije porque jamás me referí a una ciudad en su totalidad. Evidentemente generó malestar en quienes se sintieron identificados y personas que hagan cosas por seguir al resto existen en todo el mundo (...). No me avergüenza admitir que estoy devastada y que no sé cómo volver a empezar, creo tristemente que no es permitido pensar diferente”, afirmó la tiktoker.

Peña sostuvo que siente miedo por el “acoso y amenazas” que sufre en las redes sociales, y que ahora prefiere el silencio para preservar su seguridad.

“Hago público el acoso, las amenazas fuertes y todo lo que estoy recibiendo en mi contra porque tengo miedo. Jamás ataqué a Santa Cruz hablé de un grupo de personas que actúan por presión social, por conveniencia y no por convicción (...). Gracias a todas las personas que me apoyan y que dieron un paso al costado conmigo. Me llamo al silencio por mi seguridad y por mi salud”, manifestó.