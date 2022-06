¿Quién es Verónica Alcocer, la polémica esposa de Petro?

Se le ha escuchado decir que su marido, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, es “muy terco” y que su familia probablemente no votó por él y en un audio filtrado soltó una frase que causó la indignación de las mujeres periodistas, al señalar que a éstas “les va bien porque todas entran de reporteras y todas terminan en lo mismo, casándose con los dueños. Para eso entran ahí”.

Jovial, sonriente y derrochadora de fuerza, esta costeña llegará a la Casa Nariño con algunas cuentas pendientes con el feminismo, después de describirse como “provida” y mostrarse reacia al aborto.

Pero ¿quién es Verónica Alcocer, la futura primera dama de Colombia?. “Mi presidente, te amo”, escribió Verónica Alcocer en su perfil de Instagram al publicar un video del beso que le dio a su esposo en el discurso que éste proclamó desde el Movistar Arena, luego de que los colombianos lo eligieran su próximo presidente.

Meses antes, en una reunión privada que luego se filtraría, Alcocer le decía al equipo de Petro, con él al lado, que su marido “es muy terco” y que tenía que dejarse asesorar si quería ganar la Presidencia. “Pero él (Petro), si quiere ganar, le toca oír cosas que no quiere oír y hacer cosas que no quiere hacer, porque el concepto es ganar”, dijo.

La incursión de Verónica Alcocer en la política ha dejado entrever que no se parece a ninguna de sus antecesoras en el cargo. Y el momento en el que llega a ocupar esa posición coincide con una coyuntura histórica en la que los feminismos obligan a reevaluar el rol que se les impone a las esposas de los jefes de Estado, generalmente relegadas a cumplir cierto tipo de labores sociales o impulsar causas relacionadas con el cuidado o la infancia.

Alcocer nació en Sincelejo, en el seno de una familia que, probablemente, no votó por Gustavo Petro. “Casi que he dejado de ver a la mitad de mi familia por el tema político, porque no lo apoyan”, le dijo en una entrevista.

Se robó miradas en las fiestas populares de distintos lugares de Colombia, así como titulares en la prensa y reacciones en redes sociales. Hasta que Verónica Alcocer se volvió en un personaje imprescindible para la campaña de Gustavo Petro.

“El rol de la primera dama siempre ha estado marcado un poco por las funciones del Estado. Tienes que hacer esto o aquello, te encuadran. Pienso que una persona que tiene un cargo de ese tipo tiene que marcar la dirección de qué es lo que quiere hacer y con qué es lo que cuenta para ayudar”, diría en otra entrevista.

Tampoco estuvo exenta de polémicas. Entre los videos filtrados de conversaciones privadas de la campaña de Petro, hay uno en el que Alcocer denigra a una periodista y dice que solo ascendió acostándose con sus jefes.

El comentario, muy desafortunado y estigmatizante, generó tal revuelo e indignación, que Alcocer tuvo que salir a ofrecer disculpas y aseguró que dichas grabaciones, que se dieron inicialmente en un espacio privado, habían sido sacadas de contexto.

“Pido sinceras disculpas a las periodistas que les hayan ofendido las grabaciones ilegales y sacadas de contexto, que no representan mis ideas“, dijo. A su vez, aseguró que respeta a las profesionales y que trabaja para “fomentar que se respeten y valoren a todas las mujeres de este país”.

Abogada de la Universidad de la Costa, madre de un hijo y dos hijas, quiso ser monja y dice que admira a dos primeras damas: Michelle Obama y Ana Milena Muñoz, esposa de César Gaviria.

Ha reconocido que en su paso por esta campaña está haciendo política, aunque ha descartado, por ahora, lanzarse a un cargo de elección popular.