Sandra Alcázar confirma su separación: Aunque haya mucho amor, las cosas no van por un mismo camino

La presentadora aclaró que no hablará mal de su todavía esposo, por respeto a su familia, y porque él la hizo la mujer “más feliz” durante los años que estuvieron juntos en pareja.

“Esta situación, la separación con Clau, no ha sido fácil, han sido meses complicados y difíciles, y ahora ya estoy fuerte para confirmarles esta situación: hemos tomado esta decisión por el bien de cada uno, porque a veces, aunque haya mucho amor, las cosas no van por un mismo camino y hay que saber cuándo irse de ese momento, cuando algo se pone mal tienes que saber cuándo irte”, manifestó Alcázar.

“Siempre le voy a desear todo lo mejor, porque se lo merece y siempre lo voy a guardar en mi corazón y siempre será un recuerdo muy lindo”, sostuvo.

Contó también que el “duelo” de la ruptura lo vivió hace mucho tiempo y en soledad, pero que ahora se encuentra fuerte con “el corazón curado” para seguir viviendo como sabe hacerlo, con una sonrisa y viviendo al máximo cada día.

“No piensen que ha sido un error, que ha sido algo malo que me pasó porque no fue así, sino fue una experiencia más que tienes que saber asimilarla con valentía y con fuerza, porque nadie está preparado para este tipo de situaciones, pero esto es vivir, esto es la vida y quiero que juntos demos vuelta la página porque yo estoy con los brazos abiertos para recibir todo lo nuevo que se me venga en la vida”, declaró.

La presentadora de televisión le dio el “sí, acepto” a su prometido, un piloto de aviación, en la Catedral Castrense de la zona Sur de La Paz, donde se realizó la boda religiosa, en septiembre del año pasado.