$!Se enciende el pleito entre J Balvin y Christian Nodal: “Yo sí tengo talento, carnal”

View this post on Instagram

“Yo no soy nada bueno para hablar, por eso mismo ahorita voy para la cabina, porque voy a grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche, si todo sale bien, para este compa que no ha aprendido”, continuó el mexicano.

Notablemente molesto, Nodal indicó que el artista colombiano no amaneció “bromista” sino “sin tomarse sus pastillas”. Dijo que no es coherente que en su documental el artista hable de salud mental y buenas energías, pero que use una foto suya para que se burlen.

View this post on Instagram

“Ojalá a mí sí me respondas, culit.., y no toda la tiraera va a ser para ti, pero sí quiero hacerlo porque eres un referente de todo lo que está mal en esta industria. (...) ¿Quieres burlarte? ¿Hacer reír a la gente? Simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, carnal, no subas cosas mías, de gente que no conoces”.

Enterado sobre la nueva posible “tiraera”, J Balvin manifestó que espera que la misma tenga éxito y le deseó suerte a Nodal.

“Lo compararon conmigo, me comparan con él, lo que sea la foto. Estamos bonitos los dos, yo no sé, yo me siento sexy, confiado, seguro. Si él lo pasó a tomar a mal, pues ya es problema de él porque uno no puede hacer un chiste porque ya se ponen sensibles, entonces nada. Y si hace la tiraera que sea romántica y que venda y que rompa los streamings porque siempre les ha funcionado. Buena suerte, panita”.

Hasta el momento, no se ha publicado la nueva canción de Nodal. Según su más reciente publicación, al mediodía en Hermosilla sería difundido.