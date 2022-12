Se preparaba para una cirugía y descubrió que está mal del corazón; Albertina se sinceró con sus fans y les dejó un mensaje

“Este es uno de los videos más difíciles que he hecho”, confesó la joven influencer Albertina Sacaca cuando empezó a contar la razón por la que ya no subía videos a las redes sociales. Poco después se sinceró con sus fans y reveló que le detectaron un mal en el corazón y, a modo de broma, aclaró que no se trata de un corazón roto.

Sacaca relató que el cirujano plástico Ignacio Tapia le hizo una rinoplastia a su hermanita y le ofreció una cirugía a ella. “Antes de que te operen te hacen estudios de todo, para que se aseguren que no tienes nada grave, y resulta que estoy mal del corazón y no es que el cacas me ha roto el corazón”, contó.