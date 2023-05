La vena artística de Shakira en Milan y Sasha

Shakira reveló en una publicación compartida en Instagram y Twitter que Milan dio sus primeros pasos en la composición, mientras que Sasha se ha dedicado a perfeccionar el piano y la interpretación

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz”, compartió la cantante barranquillera.

Shakira reveló que los niños han compartido con ella en el estudio en lo que es la producción de sus temas y que pidieron ser parte activa de “Acróstico”, al ser una canción dedicada a ellos.

“La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”, dijo Shakira.

La ganadora del Grammy y Latin Grammy ya había contado en el pasado cómo Milan y Sasha le han sugerido ideas para algunas de sus canciones.

En una entrevista a finales de febrero, con el canal mexicano N+, Shakira reveló que, por ejemplo, la idea detrás del baile de robot en “Te felicito” fue de Sasha y lo del fuego verde fue Milan, dijo.

“Por ejemplo, el diseño gráfico de Monotonía, eso lo hizo Sasha en su iPad, porque no me había gustado lo que me habían mandado los diseñadores de Sony (su disquera) y le dije: ‘Ay, Sasha, ¿tú que opinas? No mami, yo te lo hago. Y cogió y su puso en su iPad y me lo mandó”, dijo Shakira al periodista mexicano Enrique Acevedo.

También acredita a Milan haber colaborado con el productor argentino Bizarrap para su famosa “BZRP Music Sessions Vol. 53”.

“Milan me dijo: ‘mami, tienes que hacer algo con Bizarrap... ¡Es el dios argentino!’”, dice Shakira, quien agrega que gracias a él es que conoció la música del productor argentino.