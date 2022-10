Shakira y Ozuna lanzan el tema “Monotonía”, ¿un dardo para Piqué?

“Gracias a Ozu y a todos ustedes por el apoyo y cariño que me han dado desde el rodaje hasta el lanzamiento de esta canción. Espero que les guste”, escribió Shakira en sus redes sociales.

Uno de ellos es la vestimenta del hombre que aparece en la tienda. El individuo, a quien no se le ve la cara, pero es quien lanza una bazuca a la cantante, lleva un pantalón gris y un canguro blanco. Mismo atuendo que vistió Piqué en el videoclip de “Me enamoré”, en 2017.

Otra internauta apuntó al hecho de que varios de los extra tienen cierto parecido con el jugador del FC Barcelona.

A eso se le suman frases demoledoras que claramente hacen referencia a una ruptura. “Tú a lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo”, “de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo”, “tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú”.