Silver Sand, el gran yacimiento de plata que fue descubierto durante la Colonia

Este año comenzó con un importante anuncio para el área económica nacional: el lunes 9 de enero pasado, el CEO de la compañía transnacional New Pacific Metals Corporation, Rui Feng, afirmó que las reservas del yacimiento Silver Sand, en Potosí, fueron confirmadas en 171 millones de onzas de plata.

Se trata de eso, una confirmación, pero no es un descubrimiento, porque nadie encontró algo desconocido o que estuvo oculto por mucho tiempo. Es más... el proyecto Silver Sand está localizado en el distrito minero de Colavi-Canutillos-Machacamarca, en la provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí, cuya riqueza en plata ya fue explotada en la Colonia, con las limitaciones de su tiempo.

Machacamarca, homónima del municipio orureño, cobró notoriedad debido a que todavía conserva sus construcciones originales de piedra en mayor cantidad y tamaño que Aullagas.

La existencia de la ahora denominada “ciudad de piedra” es la prueba fehaciente del nivel al que llegó la explotación de plata en la zona, durante más de tres siglos, en la época colonial.

El metal dejó de extraerse cuando se agotó la plata en veta, pero quedaron grandes reservas diseminadas para cuya explotación por entonces no existía tecnología. Fue por eso que Machacamarca se despobló y ahora sólo quedan sus casas de piedra.

Siglo XXI

Betanzos es la capital de la provincia Cornelio Saavedra y en 2017, cuando su alcalde era Juan Téllez, quien tiene un doctorado en gestión del desarrollo, se acordó el ingreso a la zona de la empresa minera Alcira, subsidiaria de New Pacific Metals Corp.

Sobre la base de esos acuerdos, Alcira comenzó labores de prospección y también a ajustarse a la normativa minera boliviana, que se modificó en la gestión del potosino César Navarro como ministro de Minería.

Con la aprobación del Congreso finalmente se llegó a la firma de un contrato administrativo, el 7 de enero de 2019.

El proyecto Silver Sand (“Arena de plata”) fue presentado de manera oficial en Potosí una semana después. El gobernador era Juan Carlos Cejas.

La fase de prospección duró poco más de un año y medio y, al cabo de ese tiempo, New Pacific Metals Corp. encomendó la certificación de las reservas a la canadiense AMC Mining Consultants, que realizó un total de 551 perforaciones en el área que está ubicada entre las localidades Betanzos y Tacobamba.

En noviembre del año pasado, la empresa entregó los resultados de su trabajo y éstos fueron comunicados el 9 de enero pasado por Rui Feng.

Proyecciones

Las expectativas por los beneficios que vaya a arrojar la explotación del proyecto son variables y parecen aumentar con el paso de los años. En 2019, Navarro decía que, para ese momento, el Cerro Rico de Potosí producía 3.000 toneladas diarias de plata, mientras que la proyección para el proyecto Silver Sand era de 10.000 toneladas por día.

Téllez, quien ahora es asesor estratégico de la Gobernación de Potosí, señaló que las proyecciones para el pago de regalías rebasan los cálculos más optimistas porque se estima que la New Pacific puede llegar a pagar unos 230 millones de dólares anuales.

En la gestión pasada, Potosí batió todos los récords de recaudaciones, pues percibió regalías por hasta 120 millones de dólares. El exalcalde declaró que, con Silver Sand en operaciones, sólo ese proyecto puede prácticamente duplicar los ingresos de ese departamento del país.

La empresa transnacional tiene otros dos proyectos en territorio boliviano: Carangas, en Oruro; y Silverstrike, en el departamento de La Paz, pero sus expertos saben que la región con las mayores reservas de plata es Potosí, por referencias confirmadas que se remontan a los primeros años de la invasión española.

El contrato que New Pacific Metals Corp. firmó con el Estado boliviano es de 15 años, con opción a ampliarse a 30 y todo indica que se irá por ese lado, ya que la empresa tiene un proyecto mayor, Silver Sun, que no se limita sólo a Machacamarca sino a todos los yacimientos de ese sector, que los españoles no pudieron explotar porque por entonces no contaban con la tecnología para hacerlo.