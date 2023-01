“Desde ayer he hablado con ella (...) Mary estoy aquí y quiero decirte perdón y mi corazón es verdadero, yo te he hecho daño, por eso tu corazón está dañado (...) Nosotros nos queríamos, estábamos hablando para llevar esta situación, queremos decir que estamos intentando arreglar”, dijo el ciudadano coreano en Al Día.

Ahora, el joven extranjero reiteró que está enamorado de Mary y que hasta el momento solo tuvieron contacto por chat. Según Son John Lee, su “amada” está molesta porque fue expuesta en los medios de comunicación.

“Yo la amo a Mary, por eso estoy aquí, yo le hice daño por eso es que Mary tiene el corazón dañado, por eso pido a Mary una oportunidad. No existe otra persona en este mundo que la amará igual que yo. En caso de que ella decida estar con otra persona o que no quiere estar conmigo yo voy a respetarla”, agregó.

Además, explicó que la causa del rompimiento de su relación con Mary se debe a que él fue muy “intenso” al llamarla constantemente y enviarle mensajes de amor.

Finalmente, consultado sobre las fotografías que circulan en redes sociales y por las cuales se habla de una supuesta estafa, el joven respondió que nunca creó falsas expectativas en su pareja y que ella desde el principio lo conoció tal cual era.

“Noticias como esa no me importan nada, son falsas, no voy a poner atención a eso”, dijo a tiempo de asegurar que nunca se hizo pasar por otra persona.

Son John Lee hizo está afirmación, después de que el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Rojas, anunció una investigación contra él por presunta estafa.

“Esto se va a investigar en otra instancia. Estamos procesando, hemos tenido conocimiento del caso, lo estamos procesando, aquí hubo una franca actitud de engaño de este ciudadano coreano que compartió fotos de una persona que no corresponde, y porque creó una falsa percepción en una dama en Bolivia. Esto constituye un hecho de estafa”, señaló el jefe policial.