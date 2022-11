Twitter inicia despidos masivos y cierra temporalmente sus oficinas

Miles de empleados de Twitter fueron llamados a quedarse en casa este viernes a la espera de una ronda de despidos que podría reducir a la mitad su nómina, en el marco de una reestructura de la compañía lanzada por su nuevo propietario, el multimillonario Elon Musk.

Un memorando sin firmar enviado el jueves a toda la empresa, al que tuvo acceso la AFP, señaló que los empleados de Twitter recibirían noticias sobre su futuro laboral en un correo electrónico el viernes.

“En un esfuerzo por colocar a Twitter en un rumbo saludable, comenzaremos el difícil proceso de reducir nuestra fuerza laboral global”, señalaba el mensaje.

El correo electrónico no dio cifras, pero según los diarios The Washington Post y The New York Times, cerca de la mitad de los 7.500 empleados de Twitter, en su mayoría con sede en San Francisco, serán despedidos.

Los empleados se vienen preparando para la reducción de la plantilla desde que Musk, el hombre más rico del mundo, completó la semana pasada la adquisición de la compañía por 44.000 millones de dólares, y rápidamente se dispuso a disolver su junta directiva y a despedir a su director ejecutivo y altos gerentes.

Algunos trabajadores ya se habían enterado el viernes de que los habían echado y recurrieron a la red del pájaro azul para despedirse de sus colegas.

“No tengo trabajo”, tuiteó el exempleado Blake Herzinger, mientras otros informaban que habían perdido el acceso a los servidores y cuentas de correo electrónico de la empresa.