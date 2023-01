El dinosaurio inflable conocido como “Saurian” se vio durante “Saurian and the Witnesses of Outer Space”, el desfile nocturno de la compañía francesa Plasticiens Volants, en la jornada inaugural del festival internacional “Teatro a Mil”, en la explanada de el Palacio Presidencial de La Moneda en Santiago de Chile. El espectáculo es hasta mañana en diferentes ciudades con lleno total.

A Saurian le siguen tres asombrosas naves espaciales. Una nave insignia, y otras dos equipadas con una burbuja de observación, donde se puede observar un ojo en una y una especie de cerebro en la otra. ¿Por qué están aquí? El despertar de Saurian y el periodo crucial que viven los humanos en la Tierra han atraído a estos observadores interestelares. Cientos de ciudadanos se dieron cita para apreciar a los inflables.