Un Mundial de lujo que deja al hincha tradicional afuera

A tiro de piedra de Catar, Dubái propone cubrir el eventual déficit de alojamientos durante la Copa del Mundo que organiza su vecino. Pero los hinchas con menos medios se quedarán al margen.

Alrededor de 1,2 millones de visitantes se esperan del 20 de noviembre al 18 de diciembre en Catar, que cuenta con 2,8 millones de habitantes.

Con una oferta de alojamientos limitada en Doha, Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, se presenta como una opción para atraer a hinchas de alto nivel adquisitivo: a una hora de avión, es un templo de los hoteles y de los restaurantes de lujo. La empresa Expat Sport, que se presenta como líder en el turismo deportivo en el Golfo, propone diferentes paquetes, incluyendo el billete de avión a Doha.

“Este nuevo público incluirá gente que nunca ha tenido una experiencia en esta región”, subrayó a la AFP Sue Holt, directora de Expat Sport. La empresa propone paquetes en Dubái a partir de 1.500 dólares por cuatro noches y ya tiene reservas de clientes de Norteamérica, Europa, China o India.

Tanto en Doha como en Dubái, los aficionados al fútbol se verán sorprendidos por el precio de alojamiento y comida.

Según Ronan Evain, director de Football Supporters Europe, gran parte de los europeos que compraron entradas para los partidos “podría anularlos porque no pueden permitirse este presupuesto extra”. “En Brasil o en Rusia puedes tomar un tren, alquilar un coche, dormir a 200 kilómetros, venir justo para el partido, incluso acampar. Todo esto no es posible en Catar y Dubái no es abordable”, explicó.

“Hay efectivamente una clientela premium que va a las Copa del Mundo, pero no llena los estadios, es marginal. La mayor parte no puede permitirse estancias a 5.000 dólares la semana en un transatlántico”, subrayó.