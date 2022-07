$!Victoria Boliviana: el nenúfar gigante que los científicos descubrieron ahora en el país y que llevaba “oculto” 177 años

“Quizá sea subjetivo, pero de las tres especies creo que (la nueva) tiene una de las flores más bonitas”, agregó.

El Real Jardín Botánico de Kew tiene una larga tradición cultivando estas plantas: la Casa de los Nenúfares se construyó en 1852 para exhibir sus colecciones.

Los nenúfares gigantes —descubiertos en el siglo XIX— fueron una maravilla natural de la época, y el género recibió el nombre de la reina Victoria de Inglaterra. Con la nueva especie descubierta ahora existen tres especies de este tipo.

El nuevo descubrimiento demuestra que los nenúfares siguen deparando algunas sorpresas y los científicos afirman que aún queda mucho por aprender sobre ellos.

“Ninguna de las tres especies ha sido muy bien estudiada”, explicó el científico Alex Monro, del Real Jardín Botánico de Kew.

“Todavía no sabemos cuántas poblaciones hay y cuánto varían en tamaño. No entendemos muy bien la biología de la polinización. No sabemos mucho sobre la dispersión de la especie: cómo se transmite de un lugar a otro”.

“Así que todavía hay muchas incógnitas. Y creo que, como son tan grandes, tan obvias, la gente no ha pensado en estudiarlas con tanto detalle”.

La descripción de esta planta ha sido publicada en la publicación Frontiers in Plant Science.