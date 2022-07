Video viral: “La revolución fusiló a un héroe de Cuba, por narcotráfico, y hoy son los mejores amigos de Maduro y Evo”

El texto completo del video de Yordi El Joker.

La Revolución cubana es grande y generosa. La Revolución cubana nos enseñó a leer, a escribir y después nos dijo lo que teníamos que escribir y lo que estaba prohibido leer. Creando de esta forma el peor tipo de analfabeto que existe: el que cree que lo sabe todo y no necesita escuchar a nadie.

La Revolución cubana convirtió los cuarteles en escuelas y el país en un cuartel.

La Revolución llevó la electricidad a los lugares más apartados y después trajo los apagones a todos los lugares.

La Revolución terminó con los burdeles de barrio y convirtió al país en un burdel.

La Revolución nos dio un sistema de salud gratis para que podamos atendernos las enfermedades que ella nos causa con su estrés constante, pésima higiene, mala alimentación. Si protestas te rompen la cabeza. Y los puntos serán gratis.

La Revolución nos garantiza un trabajo digno con un salario que nos garantiza una vida indigna.

La Revolución eliminó la explotación del hombre por el hombre y estableció la explotación del hombre por un estado.

La Revolución eliminó la burguesía y estableció la monarquía.

La Revolución cambió los muertos en las calles por los muertos en el mar. Dividió los panes y desapareció los peces. Nos enseñó que la libertad no se mendiga, mientras nos vestía de limosneros. Convirtió a los chivatones en héroes.

La Revolución cubana nos dijo que la familia no era importante. Que el que se fuera de Cuba jamás volvería a ver su cielo. No los queremos, no los necesitamos. Y hoy nos dice que es el imperialismo el que quiere dividir la familia.

La Revolución cubana prohibió a Celia Cruz, Willy Chirino, Los Aldeanos...¡animala’! Camilo Sesto, Los Beatles, Roberto Carlos, Julio Iglesias... Hoy nos dicen que el arte es el arte y la política es la política y que los artistas no se meten en política.

La Revolución fusiló a un héroe de Cuba: Ochoa, por narcotráfico. Y hoy son los mejores amigos de Maduro y Evo.

La Revolución creó el Hombre Nuevo, un ser con los efectos más antiguos al que es más fácil escucharle una grosería que un saludo.

La Revolución eliminó los Reyes Magos y los cambió por los Comandantes Reyes.

La Revolución nos prometió que los frutos del sistema serían para nuestros hijos. Ya muchos van por los bisnietos y siguen esperando los frutos.

La Revolución formó un ejército al que llamó el pueblo uniformado. Y que está integrado por hombres y mujeres que se ponen un uniforme y se olvidan del pueblo.

En fin, la Revolución, tiene más posiciones que el Kama Sutra. Y se prostituye más que una puta. Díaz-Canel, singao.