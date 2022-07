Wërapara, las indígenas que quieren ser colibríes

Las “wërapara” son, literalmente en embera, las “no mujeres”. Pero ellas, un grupo de mujeres trans de una comunidad indígena del centro de Colombia, se reivindican ahora así después de muchas discriminaciones y de luchar por ser aceptadas como son.

“Ser trans indígena en la comunidad a veces me da pena (vergüenza)”, dice a EFE Roxana Panchí, una trans del resguardo embera Karmata Rua (conocido como Cristianía), cerca de Jardín, en Antioquia.

Se refieren a ella con el mantra que escupen a cualquier mujer trans en el mundo: “nació hombre”, “se ve muy hombre”, “nunca llegará a ser una mujer”, “usted qué va a ser mujer si no tiene chumba (vagina)”; pero ella responde: “a mí me gustan los hombres, a mí me gusta que me penetren.. yo soy una mujer, muy mujer”.

Una vida de cine

Así lo afirma en el documental Wërapara, chicas trans, de la directora colombiana Claudia Fischer, que este sábado se estrena extraoficialmente y por el orgullo LGTBI en Bogotá. En él recoge la historia de Roxana, también de Marcela, Jaima, Gina, Alexa y Pamela, todas ellas mujeres trans del mismo resguardo.