“Mientras que los hombres lloran, las mujeres utilizan su experiencia con la infidelidad para granar millones”, “Shakira debería procesar sus problemas en privado y no hacer canciones”, son apenas dos de los comentarios que se leen en las redes sociales en respuesta a BZRP Music Session #53, el tema con el que la cantante colombiana Shakira lanza todos sus dardos a su exmarido Gerard Piqué.

Estrenado el jueves, el tema se ha convertido en una de las mayores sensaciones de la música actual. Más de 34 millones de visualizaciones en menos de 17 horas en YouTube y un aluvión de reacciones en redes sociales la han convertido en un fenómeno viral que va en aumento.

Shakira, quien colaboró con el productor argentino Bizarrap, lanza en su canción frases como “tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión” o “entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique”.

El resentimiento y su objetivo son tan visibles cuando la cantante dice “esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques” o “contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques, me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Una de las reacciones más comentadas ha sido la del “streamer” español Ibai Llanos, amigo y socio del futbolista, que se ha hecho a su vez viral con un video en el que escucha y comenta, lleno de sorpresa e incredulidad, la letra de la canción.

“Descanse en paz, Gerard Piqué”, llega a decir Llanos, quien confiesa que no esperaba que las alusiones fueran tan directas ni tan obvias.

Una espectacular campaña de expectativa allanó el camino del nuevo éxito. El lunes una avioneta en las playas de Mar de Plata, Argentina, flameó un cartel con uno de los versos de la canción hasta ese entonces desconocida: “Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú 11.01.23”.

Ayuda que el rompimiento de la pareja de famosos opacó varias noticias en el mundo del espectáculo y el deporte, ya sea los líos de la colombiana con la Hacienda española o su negativa a participar en la inauguración del Mundial de Catar 2022.

A tal punto que igualó el interés generado por el otro escándalo de romance entre famosos, el año pasado: los actores Johnny Deep y Amber Head.

Otros famosos han respondido en favor y en contra, mientras la artista es tendencia internacional. TikTok se llenó de seguidoras que hacen cóver al tema y lo ponen como himno de quienes fueron víctimas de infidelidades en el pasado.

Compañeros de profesión de Shakira han reaccionado con emoticones de fuego y onomatopeyas, como el español Alejandro Sanz, que ha dejado escapar un “Auuuu” en alusión a la frase “una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, con la que la cantante colombiana coincidió más de una vez durante la etapa del jugador argentino en el Barcelona, ha colocado tres emoticones de fuego junto al video.

Además de aludir a Piqué, Shakira, de 45 años, incluye en la canción referencias a la nueva pareja del futbolista, Clara Chía, de 23: “Tiene nombre de buena persona, clara-mente no es como suena” o “cambiaste un Ferrari por un Twingo” y “yo valgo por dos de 22”, dice la letra.

Mientras que otros cuestionan que la artista de Barranquilla “ondee sus trapitos sucios en público”, como se lee en un comentario a una de las publicaciones del video en Facebook.

“Soy Madrilista pero te apoyo Piqué. En vez de hacer el ridículo ella (Shakira) debería regresar a casa a preocuparse por sus hijos y pensar que es lo que hizo mal para que le pongan los cuernos”, indicó un internauta que fue duramente cuestionado en Facebook y TikTok.

También hubo quien cuestionó a Shakira con que el tema afectaría a los hijos de la pareja, Milán (9) y Sasha (7). “Les causará un daño terrible el ver como hab la su mamá de su papá”, reclamó una internauta.

La polémica llegó incluso a grupos muy alejados de la música pop o del fútbol, como es el caso de las páginas dedicadas a la serie Juego de Tronos. Allí, los contrarios a la colombiana la compararon con Criston Cole, uno de los personajes de la serie Casa de Dragones, conocido por enemistarse con una de la protagonistas por que esta le rechazó. “Aquí podemos ver a un personnaje tóxico y resentido que aún no supera a su ex, Y a su lado Crispin (sic) Cole”, reza.

Por el contrario, los partidarios comparan a la cantante con las heroínas de la saga, ya sea Daenerys Targaryen, Sansa Stark o Rahenys Targaryen, ya que todas ellas enfrentaron a varones abusivos y manipuladores.

Este es el tercer éxito musical asociado a la ruptura de la mediática pareja luego de “Te felicito” y “Monotonía”.

Shakira y Piqué (35 años) anunciaron su separación en junio de 2022 tras más de una década juntos. La cantante planea vivir con sus hijos en Miami, pero aún tiene un asunto pendiente en España por el juicio por presunto fraude fiscal.