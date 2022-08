10 entes del Gobierno destinan Bs 7,1 MM a publicidad y monitoreo en RRSS

En descargo, desde el despacho de Economía sostuvieron que hicieron la convocatoria, contrataron, pero la empresa no duró ni un mes, porque no estaba en condiciones de prestar el servicio requerido, y por ello rompieron el contrato.

Incidencia, tendencia

El consultor en tecnología en la información en la Agencia Bithumano Marcelo Durán indicó que el gasto en difusión de publicidad en redes sociales que hacen las instituciones, en especial el Ministerio de la Presidencia, no justifica, puesto que no se ve que sus campañas tengan incidencia en los usuarios.

“No hay una relación entre los montos gastados y los resultados, no se ve que generan tendencia las campañas. El mismo monto podrían distribuirlo en otros recursos y otros canales. Ahora, en redes no solo se trata mostrar mensajes de gestión. Por ejemplo, el gasto que hace la Presidencia de seis millones de bolivianos, en solo tres meses, es exagerado y ha sido distribuido de mala manera, porque no genera discurso y tendencia en redes sociales”, enfatizó.

Con referencia a las consultorías para monitoreo de redes sociales, Durán señaló que actualmente para la comunicación digital ya no contratan personas para esta labor, esto debido a las aplicaciones de medición que existen, que son muy precisas.

El politólogo Manfredo Bravo manifestó que no se puede hablar de publicidad de institucional, sino de “propaganda gubernamental”, la cual le cuesta “mucho dinero al Estado”.

El analista considera que las campañas del Gobierno no generan el alcance que desean, puesto que este espacio es muy segmentado y las personas pueden optar por “saltar los spots o flayers”.

“La austeridad en el caso de la propaganda con el MAS, en sus gobiernos, siempre ha sido solo un discurso, porque uno de los gastos más fuertes que tiene el Gobierno en materia de gestión debe ser el tema de propaganda gubernamental. Se despilfarra recursos, otro tipo de acciones que le generarían, incluso, más rédito al Gobierno”, sostuvo.

Austeridad

El director de Políticas Comunicacionales del Viceministerio de Comunicación, Enrique Pomar, afirmó que los montos erogados son austeros en comparación con años anteriores. A su vez, la autoridad enfatizó en que la comunicación cambió, por lo cual las redes sociales son espacios importantes para hacer conocer los avances y logros de la gestión gubernamental.

“Como Viceministerio de Comunicación podemos informar que en líneas generales nos encontramos en una época de austeridad y eso se refleja en la reducción de los montos destinados a publicidad, en comparación con gestiones pasadas. En segundo lugar, todo Gobierno necesita difundir su gestión, sobre todo cuando hablamos de temas tan importantes como la salud, educación y economía, entre otros. Y, finalmente, así como la comunicación, la publicidad está pasando por una serie de cambios, donde llegar a través de plataformas sociales se convierte en algo fundamental”, afirmó Pomar.

El senador del Movimiento Al Socialismo Luis Adolfo Flores declaró que los montos para publicidad en redes sociales son razonables. El legislador agregó que en este caso no puede hablarse de “gastos”, sino de inversión, porque es para informar a la población sobre temas económicos y de salud.

“Es la obligación del Gobierno nacional informar sobre las políticas públicas, hay varias redes sociales y el monto es razonable. Todo lo que es informar en beneficio de la población es una inversión. Los costos son justificados, ahora con Entel se llega hasta el último rincón del país con internet, pero también hay que ver los recursos de otras municipios y gobernaciones y no solo medir al Gobierno nacional”, complementó el oficialista.