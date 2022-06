2 asambleístas del MAS se acusan de traición en Tarija

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Tarija sufrió en las últimas horas fisuras en su estructura. El jefe de bancada, José Yucra, apuntó a su colega Marina Hoyos de haber traicionado al partido, mientras que la aludida afirma que es víctima de acoso y persecución política.

“Si sigue esta denigración, voy a asumir la defensa legal que me corresponde porque están denigrando mi honor, me están denigrando como mujer, hay una persecución política contra mi persona. ¿Por órdenes de quién? de José Yucra...”, aseguró la asambleísta Hoyos.

El hecho se suscitó después de la elección de la nueva directiva de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) tarijeña. en la que Yucra no fue electo como primer vicepresidente junto a su colega Juanita Miranda, que pretendía ser electa en una secretaria. Ambos no lograron el respaldo de su propia bancada. “Por su mala estrategia y por su incapacidad de consensuar, ninguno de los dos fue elegido en la directiva (...) como no ha podido estar en la directiva, lo han recompensado con la jefatura de bancada”, agregó Hoyos.

Por su parte, Yucra fustigó a su colega Hoyos al indicar que ella traicionó al MAS, porque, según él, Hoyos “tuvo el cinismo de reunirse con la oposición”, por lo que le iniciarán procesos para quitarle su curul.

“Hubo una traición de Marina Hoyos al MAS, por eso ella será llevada al tribunal disciplinario para determinar las sanciones, entre las que están el quitarle el curul y la expulsión del partido”, aseveró.

Yucra añadió que Hoyos apoya al gobernador Óscar Montes, de Unidos por Tarija. “Había sido su compadre, Óscar Montes había sido padrino de matrimonio de su hija y por eso tiene buena relación con Unidos y Óscar Montes”.

Después de un mes de estancamiento, el fin de semana la ALD de Tarija eligió a su nueva directiva presidida por el asambleísta representante del Pueblo Indígena Wennhayek, Federico Salazar, que obtuvo dos tercios de apoyo.