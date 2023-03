Los comités cívicos de Potosí y Cochabamba, y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) se desmarcaron del proceso revocatorio al presidente Luis Arce que impulsa el Comité pro Santa Cruz, después que el Ejecutivo rechazara promulgar una ley de amnistía para 244 presos políticos en el país. Oruro ratificó su respaldo a la iniciativa, pero admite que el camino será largo.

“En este momento nuestra prioridad es el litio, Potosí se va a movilizar por este tema en los próximos días, por eso no podemos estar hablando de revocatorio, porque todavía se tiene que cumplir un plazo fatal, me refiero a que debe cumplirse la mitad de mandato del Presidente, luego se debe efectuar todo el trámite, por eso ahora Potosí va a luchar por su litio”, confirmó Roxana Graz a Página Siete. El Comité pro Santa Cruz convocó para el 17 de marzo a una reunión nacional en Sucre para definir la estrategia del revocatorio.

En esa cita, Potosí expondrá que enfocará su atención a la lucha por el litio. “Por ahora nuestra lucha es por el litio y el proyecto de ley de evaporíticos debe aprobarse”, precisó Graz.

A Potosí se suma Cochabamba, desde donde su cívico Apolinar Rivera el 28 de febrero informó que no respaldarán el revocatorio. “Cochabamba planteó en primera instancia una ley de amnistía que no fue tomada en cuenta, luego recogieron esa propuesta para exigir una amnistía y posteriormente surgió el tema del revocatorio, que como Cochabamba creemos que podría favorecer a otros intereses políticos y no estamos de acuerdo”, aseguró Rivera.

Conade tampoco se suma

Manuel Morales, representante de Conade, señaló que no es el momento adecuado para el revocatorio, por la complejidad del proceso en cuanto a la recolección de firmas y la logística.

“Hay candados en la Constitución, hay tiempos que se deben cumplir, votos que se deben conseguir, mientras se lleva adelante la recolección de firmas para la reforma judicial y no podemos hacer dos referendos, una tras otra. Además el revocatorio sirvió para favorecer a Evo Morales (en 2008 ganó con el 67,43%)”, puntualizó Morales.

Otros apoyarán el revocatorio. Adolfo Camacho, del Cómité Cívico de Oruro, confirmó a Página Siete que respaldarán la solicitud “porque salió en un cabildo nacional (del 25 de enero), por eso lo apoyaremos”. No obstante, admitió que se deben cumplir tiempos y que “el proceso será largo”.

El nuevo titular de los cívicos cruceños, Fernando Larach, ratificó que impulsarán el revocatorio y que para ello pedirán datos al Tribunal Supremo Electoral en la ciudad de La Paz.