Siles definió como “histórico” el pago a las primeras 200 personas que se cumple luego de que, en 2004, durante el gobierno del expresidente Carlos Mesa, no se pudiera concretar porque “no había los medios (recursos)”.

Pelearán por otras 4.507

López, dirigente de la plataforma de víctimas de las dictaduras militares, anunció que pedirán al Gobierno que a través de una ley sean revisadas las carpetas de otras 4.507 personas que en un principio fueron rechazadas.

En 2004 se conoció una primera nómina de más de 8.000 personas víctimas de los gobiernos militares, sin embargo aquella lista se redujo luego a 6.221, incluso el Gobierno publicó una separada con los nombres.

“De esos 6.221 han calificado 1.714 solamente y el resto quedó fuera, hablamos de 4.507 personas, por eso ahora necesitamos que se apruebe una ley que está ya en la Asamblea Legislativa para que se revisen por única vez los expedientes de los descalificados y que además otros que no pudieron presentar sus documentos lo hagan ahora”, complementó López.

Los dos pedidos están contemplados en el acuerdo que se firmó en agosto de 2022 y que permitió levantar las carpas de El Prado. “Imagínense un certificado forense de los ultrajes que sufrimos en los 60, 70 y 80 cuando no podíamos ni caminar porque estábamos siendo buscados un poco más y nos piden que traigamos a los que nos torturaban esos años”, reclamó López que en los años 70 fue golpeada hasta perder el hijo que esperaba en sus entrañas.

El 24 de mayo, la plataforma de víctimas de las dictaduras militares se reunirá para tomar decisiones porque, según ellos, no se están cumpliendo los acuerdos de agosto de 2021, López adelantó que no descartan volver a instalar las carpas si no se cumplen los acuerdos firmados con Luis Arce en 2022.