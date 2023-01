$!22 de enero: el MAS y sus líderes celebran divididos y en dos países

El Movimiento Al Socialismo (MAS) celebra, este 22 de enero, el Día del Estado Plurinacional de Bolivia más deslucido desde que, mediante decreto, se instauró esa fecha en 2010. Mientras el presidente Luis Arce conmemorará la jornada y brindará un mensaje en territorio nacional, el líder de ese partido, Evo Morales, está ausente del país porque viajó a Argentina.

“(Estamos) molestos los 35 diputados que nos dicen del ala radical, porque lastimosamente no lo han invitado al presidente del MAS. La jefa de gabinete (de Luis Arce) le ha hecho una invitación vía WhatsApp. Eso no es correcto y por eso se ha decidido que no vamos a asistir, porque hay cierta discriminación a Evo Morales por parte de Luis Arce y David Choquehuanca”, declaró a Página Siete el diputado evista Ramiro Venegas. Arce emitirá hoy un mensaje por el aniversario de la fundación del Estado Plurinacional desde la Casa Grande del Pueblo y no ante el Legislativo, como solía hacerlo Morales cuando estaba en el poder.

El senador Leonardo Loza mostró ayer la “cartita” de invitación a Morales, firmada por la jefa de gabinete de Arce. El legislador pidió al Ejecutivo que no los ningunee con ese tipo de misivas. “Si no nos quieren invitar, no nos inviten, no vamos a llorar, no le vamos a hacer problema. Vamos a aguantar y vamos festejar donde estemos, como estemos el Día del Estado Plurinacional, pero no nos ninguneen, no nos discriminen con este tipo de cartitas”, protestó Loza.

Morales, en unos tuits que publicó ayer, afirmó que los renovadores del MAS lo maltratan y discriminan. Agregó que quieren aprovecharse de las luchas de las organizaciones sociales. “Pese al maltrato y discriminación del oportunismo que pretende manipular la historia y aprovecharse de las luchas del pueblo para improvisar un proyecto político renovador de la derecha, hago un llamado a defender la unidad y convicción ideológica del MAS-IPSP”, se lee en el mensaje de Morales. También sostuvo que él eligió el día para conmemorar que un 22 de enero de 2002 lo expulsaron del Parlamento “por orden de la Embajada de EEUU”, y que, en otra fecha similar, cuatro años después, asumió la presidencia. El diputado oficialista Daniel Rojas afirmó que por “instructiva” de la dirección nacional del MAS los legisladores celebrarán el Día del Estado Plurinacional en sus regiones. También calificó como “una burla” la invitación tardía a Morales de parte del Órgano Ejecutivo.

Desde el ala renovadora, el diputado Rolando Cuéllar aseguró que llegaron a La Paz 100 buses con militantes del MAS desde Santa Cruz para participar de los actos de festejo de este 22 de enero, a convocatoria del Pacto de Unidad. El legislador observó el viaje de Morales. “Él se ha autoinvitado a Argentina. En ese país no se celebra el Día del Estado Plurinacional de Bolivia, es otro país y (la fecha) no tiene ningún significado en otro país (...). Es una pena que el señor Morales no apoye la gestión del presidente Lucho y David”, dijo Cuéllar a este medio.