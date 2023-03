“Nuestra prioridad está en proteger la frontera para asegurar una migración que sea regular, segura y ordenada”, dijo Boric, que advirtió que una de las trabas que entorpece la deportación de quienes cometen delitos es que los gobiernos de Bolivia y Venezuela no reciben a las personas expulsadas.

Eso ha generado una disputa sobre todo con Bolivia, con la que Chile mantiene una tensa relación histórica.

A continuación se explican cuatro claves para entender la fricción entre Santiago y La Paz debido al flujo de migrantes venezolanos.

1. Cuál es la situación en el norte de Chile

Las autoridades chilenas calculan que unas 21.553 personas ingresaron a Chile el año pasado a través de Colchane, una comuna fronteriza en la norteña región de Tarapacá de 1.680 habitantes.

Además de venezolanos, las autoridades de Colchane afirman que también se ha incrementado la llegada de personas provenientes de países como Colombia, Haití y El Salvador.

Por ello, desde finales de febrero más de 600 militares están desplegados en la zona para colaborar en el control migratorio.

Entre las atribuciones de los uniformados figuran controles de identidad, registro de equipaje -si existe presunción de delito-, y en ciertas circunstancias disparos de advertencia, con el objetivo de disuadir a las personas que cruzan la frontera a través de pasos no habilitados.

Boric señaló que el objetivo de esta estrategia es “revertir la ausencia prolongada del Estado en esta zona, con más recursos y mejores herramientas”.

El gobernante chileno anunció mejoras en el complejo fronterizo de Colchane, con mayores comodidades para sus funcionarios, así como nuevas cámaras térmicas y un sistema de comunicación satelital “para duplicar la capacidad de detección a distancia y monitorear zonas actualmente no controladas”.

Las mejoras se extenderán a otros seis puntos de observación en las regiones de Antofagasta, así como de Arica, en el extremo norte del país y que también limita con Perú.

Según estimaciones de Javier García, alcalde de Coclchane, el país recibe al menos 400 personas indocumentadas al día por la zona fronteriza donde se encuentra el poblado, uno de los cruces más utilizados por los extranjeros para ingresar a Chile.

2. Qué pide el gobierno de Boric

El mandatario chileno aseguró que una prioridad para su gobierno será agilizar diálogos con las autoridades de Bolivia y Venezuela para que reciban a las personas que sean expulsadas.

“Nuestros países vecinos, y en particular Bolivia, no están llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos por el lugar donde entran, y eso tenemos que solucionarlo”, afirmó.

Boric insistió en que su gobierno lanzará una actividad diplomática “intensa” con La Paz y Caracas para que reciban a los ciudadanos deportados.

La expulsión de un ciudadano extranjero puede tener un costo de más de US$3.000, explicó recientemente el jefe del servicio local de migraciones chileno.

Sin embargo, el mandatario advirtió que no se trata sólo de un asunto de recursos.

“Es un problema que no se abra el espacio aéreo en Venezuela”, indicó. “Los trámites administrativos para poder realizar procedimientos de expulsión son muy engorrosos”.

A pesar de ello, matizó que “no se trata de que escalemos problemas, sino de que busquemos soluciones, ese es el espíritu del gobierno chileno, hay esfuerzos de diálogos”.

Boric dijo que próximamente se reunirá “con diferentes presidentes amigos de América Latina” como Andrés Manuel López Obrador (México), Alberto Fernández (Argentina), Xiomara Castro (Honduras), Gustavo Petro (Colombia) y Luis Arce (Bolivia).

“Uno de los temas que vamos a tratar es justamente éste”, afirmó.

Desde su cuenta de Twitter, el canciller venezolano, Yvan Gil, descartó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro haya recibido una “solicitud de trabajo coordinado con el gobierno de Chile respecto a supuestas deportaciones de venezolanos”.