Al menos nueve ministros del presidente Luis Arce reportaron a través de sus declaraciones juradas ante la Contraloría General del Estado (CGE) que tienen bienes inferiores a los 30 mil dólares y la ministra de Culturas, Sabina Orellana, declaró que no tiene bienes activos. La oposición desconfía de los datos que los funcionarios entregan a la Contraloría como parte de los mecanismos de lucha contra la corrupción

La verificación actualizada de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos es uno de los cuatro pilares del anteproyecto de ley de creación del sistema de riesgos para la prevención y lucha contra la corrupción que el lunes presentó el presidente Luis Arce.

Página Siete revisó esta información en la CGE y constató que nueve ministros reportan bienes por menos de 30 mil dólares, mientras que el jefe de Estado, al igual que los ministros de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, y el de Agua, Rubén Alejandro Méndez, declararon que poseen bienes por más de un millón de bolivianos, equivalente a poco más de 140 mil dólares.

Menos de $us 30 mil

Mientras, el ministro de Minería, Marcelino Quispe, declaró Bs 14.600 ($us 2.097) en bienes activos, la ministra de Trabajo, Verónica Navia, Bs 26.284 ( $us 3.776), y el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, Bs 45.000 ($us 6.565).

Los otros miembros del gabinete que reportaron bienes por debajo de los 30 mil dólares son: Marcelo Montenegro, de Economía, con Bs 28.978 ($us 4.161); Franklin Molina, de Hidrocarburos, con Bs 47.000 ($us 6.762); Édgar Montaño, de Obras Públicas, con Bs 185.491 ($us 26.651), Néstor Huanca, de Desarrollo Productivo, con Bs 177.856 (25.554), María Nela Prado, de Presidencia con Bs 51.554 ( $us 7.407) y Sabina Orellana, de Culturas, que declaró con cero bolivianos. (Ver el cuadro). Los bienes de Arce alcanzan a Bs 1.322.000 ($us 189.942) y del asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) José Rengel, conocido como el “diputado millonario”, a Bs 1.381.000 ($us 198.419). Otro dato curioso es el del exministro de Agua Juan Santos Cruz, quien declaró bienes por un valor de Bs 25.000 ($us 3.591). El tarijeño es investigado por mover Bs 19 millones en pagos de coimas, con los que compró 30 inmuebles a nombre de terceros.