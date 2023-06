Al menos nueve ministros del presidente Luis Arce reportaron a través de sus declaraciones juradas ante la Contraloría General del Estado (CGE) que tienen bienes inferiores a los $us 30 mil y la ministra de Culturas, Sabina Orellana, declaró que no tiene bienes activos. La oposición desconfía de los datos que los funcionarios entregan a la Contraloría como parte de los mecanismos de lucha contra la corrupción

Menos de $us 30 mil

Mientras, el ministro de Minería, Marcelino Quispe, declaró Bs 14.600 ($us 2.097) en bienes activos, la ministra de Trabajo, Verónica Navia, Bs 26.284 ( $us 3.776) y el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, Bs 45.000 ($us 6.565).

Los otros miembros del gabinete que reportaron bienes por debajo de los $us 30 mil son: Marcelo Montenegro, de Economía, con Bs 28.978 ($us 4.161); Franklin Molina, de Hidrocarburos, con Bs 47.000 ($us 6.762); Edgar Montaño, de Obras Públicas, con Bs 185.491 ($us 26.651), Néstor Huanca, de Desarrollo Productivo, con Bs 177.856 (25.554), María Nela Prado, de Presidencia con Bs 51.554 ( $us 7.407) y Sabina Orellana, de Culturas, que declaró con cero bolivianos. (Ver el cuadro)

Los bienes de Arce alcanzan a Bs 1.322.000 ($us 189.942) y del asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) José Rengel, conocido como el “diputado millonario”, a Bs 1.381.000 ($us 198.419). Otro dato curioso es el del exministro de Agua, Juan Santos Cruz, quien declaró bienes por un valor de Bs 25.000 ($us 3.591). El tarijeño es investigado por mover Bs 19 millones en pagos de coimas, con los que compró 30 inmuebles a nombres de terceros.