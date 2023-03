Patty expresó su rechazo a que se siga ampliando este caso porque se ve afectada hasta económicamente por esta demora.

“A mí no me gusta que estemos ampliando. A mí más que todo me afecta hasta económicamente, el tiempo, por eso nosotros hemos hablado con mi abogado para ya pedir acusación formal, para su sentencia (de Jeanine Añez), que es lo que también el pueblo pide”, dijo la denunciante.

También pidió que el exvicepresidente Álvaro García Linera y los exministros Juan Ramón Quintana y Carlos Romero se presenten a dar a declarar como testigos con el fin de agilizar el proceso. Aclaró que el pedido es para ayudar “al pueblo” y no para “atacar”.

La investigación del caso Golpe inició en diciembre de 2020 a denuncia de Lidia Patty. En diciembre de 2022, la Fiscalía imputó formalmente al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, motivo por el cual el tiempo de la investigación se amplió por otros seis meses más.