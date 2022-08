“A mí nunca me han notificado”, denuncia el vicepresidente de Comcipo

Luego de su aprehensión, el vicepresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Nelson Gutiérrez, afirmó que en ningún momento fue notificado por la Fiscalía en el marco del caso de la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí por el cual fue aprehendido este martes.

“Acaban de aprehenderme esta tarde a las 5:00 en la Fiscalía, de repente, sorpresivo, fui para hacer un requerimiento espontáneo porque tenía entendido que habían ampliado (una investigación) por el tema de la quema de la corte (electoral)”, sostuvo en un contacto con Página Siete.

“Fui con mi abogado para hacer la declaración y ahí dicen que esperemos un rato, esperamos y nos sorprenden indicando de que me habían notificado hace tiempo ya, cosa que a mí nunca me han notificado, como dije no tengo la papeleta de la notificación”, añadió.