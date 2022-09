ABC contrata al hijo de Evo, luego de que éste llamara corrupto a Nina

Después de que Evo Morales denunciara corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), y llamara corrupto a su presidente, Henry Nina, esa entidad contrató al hijo del exmandatario para un cargo en su oficina regional del departamento de Cochabamba.

La ABC está en el ojo de la tormenta por la denuncia de corrupción en el proceso de adjudicación de la construcción de la carretera Sucre-Yamparáez. La demanda fue interpuesta a fines de agosto por el diputado Héctor Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El 8 de septiembre, el hijo de Morales, Álvaro Morales Peredo, presentó su Declaración Jurada de Bienes y Rentas para trabajar en la ABC. Un día antes, el 7 de septiembre, su padre, en una rueda de prensa, llamó corrupto a Nina, presidente de esa institución estatal.

“Se me acerca una señora, no conozco. Se me acerca y me dice ‘Evo, Henry Nina quiere hablar reservadamente contigo’; le respondí: Yo no hablo con corruptos”, declaró Morales.

En el memorando de nombramiento se señala que el hijo de Morales fue designado en el cargo de coordinador con Movimientos Sociales. “Deseándole éxito en el desempeño de estas funciones y que las mismas sean cumplidas con honestidad, responsabilidad, eficiencia profesional, saludo a usted”, se lee en el documento suscrito por Nina, y que fue difundido la pasada jornada.

Ayer también la Fiscalía General del Estado confirmó que la hija de Juan Lanchipa, fiscal general, trabaja en la ABC. Al respecto, el jefe de la Unidad de Comunicación de esa institución, José Luis Tarquino, indicó que la joven realiza una consultoría, de contratación en línea que concluirá en un mes, y que postuló mediante convocatoria pública del Sistema de Contrataciones Estatales.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, justificó ambas contrataciones. “Es una muestra más de que todos los ciudadanos tienen el derecho al trabajo (...). No sea porque son de uno u otro lado les vamos a negar el derecho al trabajo. Entonces, no hemos violado absolutamente ninguna normativa”, sostuvo.

En contacto con Página Siete, el diputado Marcelo Pedrazas, de Comunidad Ciudadana, manifestó que el MAS, más allá de las supuestas pugnas internas, cuando se trata de “saquear” al Estado y acomodar a sus familiares, no tiene diferencias.

“Pueden existir pugnas o peleas de ellos, pero cuando se trata de saquear al Estado, a las instituciones, cuando se trata de beneficiar, éstos son los ejemplos claros de que ahí no hay división. Ahí, más bien, habrá siempre una unidad, porque ya hay oligarquías, ya hay clanes familiares que están insertados en el Gobierno y trabajan de manera conjunta, independientemente de las supuestas peleas que existen”, aseguró el legislador de oposición.

José Carlos Gutiérrez, jefe de bancada de Creemos en Diputados, aseguró que Nina “está feliz”, porque el hijo de Morales y la hija de Lanchipa trabajan en la ABC.

“Vemos un nido de corrupción en la ABC. El ministro de Obras Públicas está feliz, Henry Nina está feliz, mientras el hijo de Evo (Morales) está en la ABC, la hija de Juan Lanchipa (Fiscal General) está en la ABC”, manifestó Gutiérrez, quien añadió que ambos funcionarios “tienen el teléfono para llamar a papá... para que sus correligionarios no denuncien corrupción y siga la fiesta”.

Tarquino, respecto a la hija de Lanchipa y las pesquisas en torno al caso de supuesta corrupción en la ABC, manifestó: “El caso ABC, como cualquier otro caso, es investigado sin privilegios de ningún ámbito”.